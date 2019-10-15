Париж, , 15:08 — REGNUM Франция приветствует «позитивный импульс» в переговорах между Европейским союзом (ЕС) и Лондоном по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), сообщает Le Figaro.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть возможность договориться, это признают все. Мы надеемся на соглашение, но мы пока не знаем. Мы хотим получить четкую оценку от Мишеля Барнье», — пояснили в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Брюссель до сих пор не получил от Лондона реалистичного предложения по Brexit.

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