Вильнюс, , 15:07 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 15 октября, прокомментировал военную операцию Турции в Сирии и вывод войск США с территорий, контролируемой курдами. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции, посвящённой ста дням у власти, Науседа заявил, что не сомневается в обязательствах США по отношению к Литве и не считает, что в определённой ситуации США могут уйти из Литвы, как они ушли из Сирии.

«Не нужно делать из этого какие-то уроки. Как вы прекрасно понимаете, политика США — дело самих США, мы все же трактуем США как очень ответственного партнера, который до этой поры не позволял нам сомневаться в надежности своих обязательств по отношению к Литве», — заявил Науседа.

В пример он привёл дислокацию 500 военнослужащих США из Техаса в Литве, которая началась с 14 октября. Американские солдаты прибыли в Литву на полгода. Науседа выразил уверенность, что войска США могут остаться в Литве и на постоянной основе.