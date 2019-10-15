Вильнюс, , 15:05 — REGNUM В парламенте Литвы сегодня, 15 октября, зарегистрирован вопрос о вынесении недоверия председателю Сейма Викторасу Пранцкетису, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Прошение об увольнении Пранцкетиса подписали 53 депутата Сейма. Тайное голосование намечено на 17 октября. Для успешного вотума недоверия во время него за отстранение Пранцкетиса с должности должны проголосовать не менее 71 члена парламента.

Пранцкетис был делегирован на пост председателя правящим Союзом крестьян и зелёных, однако после расширения правящей коалиции в августе 2019 года, староста крестьян-зелёных Рамунас Карбаускис объявил, что этот пост по новому соглашению должен уйти партнёрам по коалиции, социал-трудовикам. Однако Пранцкетис заявил, что отказывается добровольно покидать пост.

Ещё до этого он публично не соглашался с Карбаускисом по ряду вопросов и в итоге откололся от фракции аграриев. В оппозиции заявляют, что не поддержат правящих и что в результате тайного голосования часть самих правящих ослушается Карбаускиса и вотум недоверия провалится.