Сухум, , 15:02 — REGNUM 14 октября в МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Кове с главой официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы Даур выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с представительством. Гарри Купалба передал от имени руководства Приднестровья в адрес президента Абхазии Рауля Хаджимбы поздравления по случаю его победы на президентских выборах.

В ходе встречи стороны также обсудили проблемы и перспективы двустороннего межгосударственного взаимодействия.