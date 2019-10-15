Берлин, , 15:06 — REGNUM Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг выступила против предложения приостановить членство Турции в НАТО, об этом 15 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Я думаю, что лучше иметь Турцию в НАТО, чем иметь ее вне НАТО», — подчеркнула Солберг во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Тем не менее, премьер-министр Норвегии считает, что Анкара должна прекратить военную операцию на севере Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции приступили к операции «Источник мира» на территории Сирии. Целью боевых действий является противостояние курдским повстанцам, сражающимся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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