Объединённые Арабские Эмираты, , 14:53 — REGNUM Россия намерена работать с Объединёнными Арабскими Эмиратами по облегчению визового режима. Об этом сегодня, в ходе переговоров в Абу-Даби заявил президент России Владимир Путин.

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Глава государства напомним, что в феврале по инициативе ОАЭ начало действовать межправительственное соглашение об отмене виз. Путин отметил, что взаимная отмена визовых требований призвана способствовать расширению контактов между гражданами двух государства.

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«Будем и дальше двигаться по этому направлению», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 2019 года вступило в силу соглашение между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами о взаимной отмене виз, заключенное в 6 июля 2018 года в Казани. По условиям договора, граждане России и ОАЭ, являющиеся владельцами всех видов действительных паспортов, имеют право на въезд, пребывание или следование транзитом через территорию другого государства без оформления визы сроком до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. А вот граждане, прибывающие с целью осуществления трудовой деятельности, обучения или проживания на территории другой страны, от визовых требований не освобождаются.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сегодня, 15 октября, находится с государственным визитом в ОАЭ.

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