Екатеринбург, , 14:54 — REGNUM В Сербию из Свердловской области отправлена Урало-Балканская арт-экспедиция для проведения серии культурно-просветительских мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В составе делегации: художники, музыканты и работники культуры. Мероприятия приурочены к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло 20 октября 1944 года.

Как сообщил глава министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, «Урало-Балканская арт-экспедиция» — это один из проектов областных некоммерческих организаций региона, главная задача которого — противостоять фальсификации истории.

Отметим, что концертные мероприятия пройдут в пяти городах Сербии. Помимо этнической музыки, гостям будут представлены выставки художников, будут проведены мастер-классы по народным ремёслам. Также свердловчане представят сербам мультимедийный сборник для любителей русского языка и культуры.