Киев, , 14:50 — REGNUM В пятницу, 18 октября, в Верховной раде впервые за долгое время состоится «час вопросов к правительству», который будет посвящен теме нацбезопасности и обороны.

Об этом заявил сегодня, 15 октября, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко во время заседания согласительного совета Рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, депутаты намерены пригласить на заседание министра обороны Андрея Загороднюка и других профильных специалистов.

«Мы знаем, что в госбюджете-2020 очень много заложено на оборону… Как это будет реализовываться, какие законодательные инициативы ожидают от нас, чтобы обороноспособность нашего государства повышалась — чтобы (специалисты) дали ответ на вопросы депутатов», — заявил Корниенко.

ИА REGNUM напоминает, что согласно заявлению министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, расходы на сферу национальной безопасности и обороны в проекте государственного бюджета на 2020 год заложены на уровне 245,8 млрд грн, или 5,4% от ВВП. В правительстве подчеркивают, что это самая большая сумма, которая выделялась за все годы независимости на оборону.