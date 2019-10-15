Джакарта, , 14:49 — REGNUM Посольство Индонезии в Дамаске (Сирия) репатриировало 13 индонезийских граждан, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что в период с января по октябрь 2019 года посольство Индонезии в Дамаске помогло вернуться на родину 168 индонезийским рабочим-мигрантам.

Кроме того, с сентября 2011 года, учитывая военно-политическую ситуацию в Сирии, правительство Индонезии запретило выезд трудящихся-мигрантов в Сирию.

Правительство Индонезии также установило, что граждане страны, которые выехали в Сирию после сентября 2011 года, преимущественно становились жертвами торговли людьми.

Из 13 репатриированных трудящихся-мигрантов 10 стали жертвами торговли людьми, работая в стране без четкого трудового договора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерству иностранных дел Индонезии удалось репатриировать 14 граждан страны из Китая.

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