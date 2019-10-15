Сеул, , 14:53 — REGNUM По предварительным данным, второй раунд переговоров представителей США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов состоится на следующей неделе на Гаити. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По их словам, южнокорейскую делегацию возглавит бывший зампредседатель финансового комитета Чон Ын Бо, а американскую сторону — председатель Госдепа Джеймс Дехарт.

Первый раунд переговоров по данному вопросу прошёл в Сеуле с 24 по 25 сентября.

Напомним, что в марте Южная Корея и США подписали 10-е соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, сумма которого составила 1,38 трлн вон (~$1,16 млрд), что на 8,2% больше по сравнению с 2018 годом. Действующее соглашение, вступившее в силу 5 апреля, истекает 31 декабря 2019 года.