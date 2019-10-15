Абу-Даби, , 14:46 — REGNUM Россия и Объединённые Арабские Эмираты ведут регулярный и содержательный политический диалог. Об этом заявил 15 октября президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в арабское государство.

Он отметил, что Москва и Абу-Даби продолжают инвестиции и совместную работу в рамках коммерческих проектов, а также в сфере энергетики и мирного атома. Стороны координируют усилия и политику на мировом рынке углеводородов, в том числе в рамках соглашения ОПЕК+.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин пообещал оказывать содействие Арабским Эмиратам в космической отрасли, в частности, в области спутниковой навигации и запуска спутников. Российский лидер прибыл в Абу-Даби 15 октября, сразу после визита в Саудовскую Аравию.

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