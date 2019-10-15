Москва, , 14:44 — REGNUM Опрос инвесторов о создании музея Карла Маннейргейма подпадает под закон о запрете пропаганды нацизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил член комитета Госдумы по труду и соцполитике, историк Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Вы имеете в виду, что факт опроса ложится в конструкцию закона о запрете пропаганды нацизма? Да, конечно», — заявил Шеин.

С инициативой открыть музей-квартиру Маннергейма выступил Государственный музей истории Петербурга. Такое предложение, по мнению парламентария, можно рассматривать и как пропаганду войны.

«Это можно рассматривать как пропаганду войны. Если говорить про оборону Ленинграда и про то, что город оказался в кольце — кольцо не состоит из одной половинки, кольцо всегда состоит из двух частей, и если на юге это были немцы, то на севере были финны. (И в этой связи) можно предлагать делать отдельные музеи, объекты, посвященные тем, кто сражался против нас в годы Великой Отечественной войны», — рассуждает парламентарий.

«Почему они собираются его делать? Они пробуют разделить Маннергейма, который участвовал во Второй мировой, и Маннергейма, который сражался против Красной Финляндии. И в силу антикоммунистического базового подхода, где авторы его и носители абсолютно ненавидят абсолютно любые коммунистические ценности, они готовы простить даже блокаду Ленинграда в 1942—1943 гг.», — указал парламентарий.

Музей истории Санкт-Петербурга предлагает открыть в центре Северной столицы, в здании Конюшенного ведомства музей-квартиру Карла Маннергейма — политического деятеля Финляндии, одного из союзников Адольфа Гитлера во Второй Мировой войне. Компания «СТАРТ Девелопмент», которая является одним из потенциальных инвесторов реконструкции комплекса зданий Конюшенного ведомства в центре Петербурга, не готова самостоятельно инициировать создание там музея Карла Маннергейма, ввиду «неоднозначности» этой фигуры в российской истории.

Напомним, скандальная установка памятной доски Маннергейму в июне 2016 года на Захарьевской улице вызвала возмущение в Петербурге и во всей России.

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