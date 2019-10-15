Рим, , 14:50 — REGNUM Решение Италии прекратить поставку вооружений в Турцию 15 октября озвучил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. Об этом сообщает Rai News.

Руководитель дипломатического ведомства заявил, что военное решение сирийского кризиса невозможно, и Турция должна прекратить вторжение на территорию Сирии. В качестве ответных мер Рим решил остановить поставки оружия Анкаре, отметил дипломат.

Ди Майо также подчеркнул, что соответствующие документы будут готовы уже в течение нескольких часов.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября турецкая армия начала военную операцию «Источник мира» и вошла в северные районы Сирии, нарушив государственную границу.