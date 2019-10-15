Абу-Даби, , 14:39 — REGNUM Следующий раунд астанинских переговоров по ситуации в Сирии, предположительно, состоится в середине ноября. Об этом сегодня. 15 октября, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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Он пояснил, что дата переговоров была сдвинула с октября на ноябрь из-за прошедшего в середине сентября саммита России, Ирана и Турции по сирийской проблематике.

«Был саммит, поэтому было принято целесообразным все же немного отложить, — уточнил Лаврентьев. — После этого как раз мы посчитали провести немножечко позднее, посмотреть, как будет развиваться ситуация, и уже скорректировать».

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Спецпредставитель главы государства подчеркнул, что диалог в этом формате между странами-гарантами будет продолжаться на всех уровнях и дальше, потому что альтернативы ему нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Анкаре состоялся трёхсторонний саммит с участием президентов России, Турции и Ирана, главной темой которого стало урегулирование ситуации в Сирии.