Киев, , 14:37 — REGNUM Задачей России является не «передать» ДНР и ЛНР Украине, а обеспечить урегулирование внутреннего украинского конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 октября, комментируя публикацию в издании Politico о «смене тона» заявлений Владимира Путина в отношении Украины.

Обозреватель Politico в своем материале отметил, что президент России в последние месяцы делает «позитивные» комментарии в отношении Украины, что является, по его мнению, свидетельством улучшения отношений двух стран.

«Понятно, для кого автор Politico написал свою статью о том, как Россия, если называть вещи своими именами, «прогибается» под западными санкциями. Непонятно другое: цели тех, кто трактует его рассуждения в том духе, что «россиян готовят к передаче Донбасса под контроль Киева».

Ещё раз показать, что политика цинична, а современная политика цинична вдвойне? Мы и так это знаем. Но мы также знаем, что Донбасс никогда не был в составе современной РФ, а поэтому «передать» его Киеву мы не можем.

Показать, что президент России способен искусно управлять общественным мнением? Мы тоже это знаем, как знаем и то, что всему есть свои пределы.

«Левада-центр» пытается убедить нас, что отношение граждан России к Украине «резко улучшилось» после избрания её президентом Владимира Зеленского. Нас что, совсем за глупцов держат? Украина — это Украина, а украинская власть — это украинская власть, и вдумчивому человеку понятно, где тут проходят границы.

Понятно и то, что одного обмена заключёнными мало, чтобы считать, что власть в Киеве изменила свою позицию в отношении нашей страны. Центром этой позиции является не отношение к волеизъявлению народа Крыма, хотя это и важно, а готовность исполнять роль послушного американского ставленника на пространстве бывшего СССР, во всех антироссийских операциях Вашингтона, включая и операцию «санкции». В этом плане ничего не меняется, и даже в значительной мере сбитые с толку телепропагандой граждане России это понимают. Надеюсь, что это понимают и в Кремле.

Итак, не «передать» ДНР и ЛНР Украине, а обеспечить урегулирование внутреннего украинского конфликта в строгом соответствии с Минскими соглашениями — вот задача. Если это удастся сделать, ДНР и ЛНР, конечно, пострадают, но в главном свою автономию, свой выбор, самих себя сохранят. Если же от них кто угодно будет требовать новых «компромиссов», то отношение граждан России к таким сделкам будет уже совсем иным. Как бы ни было у нас в последние годы ослаблено народное чувство, но оно живо, а в Донбассе живут русские люди — кто же посмеет их отдать на растерзание украинским шовинистам?» — отметил Михаил Демурин.