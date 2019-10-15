Абу-Даби, , 14:37 — REGNUM Власти Сирии и курды действительно провели переговоры на российской базе в Хмеймиме, заявил 15 октября спецпредставитель президента России по урегулированию ситуации в Сирии Александр Лаврентьев.

«Да, информация есть такая, что на Хмеймиме проводились переговоры между курдами и центральным правительством, — сказал Лаврентьев журналистам. — Пока мы не знаем конкретных результатов этих переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в восточной части Сирийской Арабской Республики. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью наступления является борьба против запрещённой в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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