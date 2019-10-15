Тунис, , 15:01 — REGNUM Новый президент Туниса Каис Саид отверг обвинения в публикации сообщения в Twitter, в котором он якобы называет себя «сыном арабской весны», об этом 15 октября сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

Президент Туниса Каис Саид

«Мы — сыновья арабской весны — всегда будем верить, что свобода и демократия дают надежду народу и являются его единственным путем к прогрессу и процветанию, в то время как диктатуры и военные перевороты — это путь к невежеству, отсталости и разрушению», — гласило сообщение, приписываемое Саиду.

«У Каис Саида нет аккаунта в социальной сети Twitter», — прокомментировал агентству ситуацию источник.

Напомним, выборы в Тунисе завершились в воскресенье 13 октября. Каис Саид одержал на них победу, набрав порядка 73% голосов избирателей.

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