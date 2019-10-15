Киев, , 14:36 — REGNUM 49% жителей Украины «в той или иной степени» одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября 2020 г. все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, представленные 14 октября, передает корреспондентИА REGNUM.

Как отмечают социологи, 47% респондентов в той или иной степени не одобряют такое решение правительства.

КМИС информирует, что опрос проведен с 9 по 11 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября министр образования и науки Украины Анна Новосад сразу в нескольких интервью (радио «Свобода», телеканал «Прямой») подтвердила, что русскоязычные школы на Украине еще остались, но с сентября 2020 года они должны в обязательном порядке перейти на украинский язык обучения. А вот школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, отметила министр — с сентября 2023 года.

«В таких школах останется возможность изучать «родной язык или литературу на родном языке»… Если мы говорим о русском меньшинстве, то это будет отдельный предмет плюс можно будет иметь факультативы», — добавила Новосад.

На пресс-марафоне президента Зеленского, который состоялся 10 октября, его спросили относительно этой инициативы. Президент Украины заявил, что не управляет правительством и ничего не знает о языковых планах министра образования, пообещав изучить вопрос и ответить на него чуть позже.

В горсовете Одессы заявили, что не собираются выполнять распоряжение министра и русскоязычные классы продолжат функционировать, как и раньше.