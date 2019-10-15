Ереван, , 14:36 — REGNUM Официальный визит главы правительства Грузии Георгия Гахарии в Армению начался со встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 15 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

© Первый канал Грузинского телевидения

Официальная церемония встречи прошла в Доме Правительства Армении, после чего главы правительств приступили к личной встрече.

Стороны акцентировали внимание на двусторонних добрососедских отношениях и углублении сотрудничества в различных областях. Гахария заверил коллегу в готовности развивать двустороннее сотрудничество Грузии и Армении.

Георгий Гахария «Я хочу заверить вас, что правительство Грузии готово приложить больше усилий, чтобы сделать грузино-армянские отношения еще более эффективными на благо наших граждан. Несмотря на то, что у нас сегодня очень хорошие отношения, мы соглашаемся с тем, что мы можем ещё сильнее развить их, чтобы приносить больше пользы нашим народам, в том числе в сфере экономики, строительства, инфраструктуры, культуры, спорта и во всех направлениях»

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поблагодарил грузинского коллегу за официальный визит и одним из своих важных достижений на посту премьер-министра назвал повышение уровня дружественных отношений с Грузией.

Никол Пашинян «Мне приятно отметить, что отношения между двумя странами улучшаются во всех областях. В течение полуторагодичного периода моей работы в качестве самого хорошего достижения отметил бы вывод на высокий уровень армяно-грузинских отношений, что, как я думаю, будет улучшено в результате нашей совместной работы»

После личной встречи премьер-министров Грузии и Армении, переговоры продолжились в расширенном формате с участием членов правительств двух стран.

Напомним, 15 октября проходит официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Армению. Свой первый визит премьер совершил в Азербайджан 9 октября.

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