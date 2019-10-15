Киев, , 14:25 — REGNUM Визит премьер-министра Украины Алексея Гончарука на неофашистский концерт может повлиять на выполнение Минских соглашений, заявил депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич, сообщил 15 октября телеканал 112.ua.

Политик считает, что глава правительства Украины дискредитировал себя этим визитом.

«По-разному могут быть восприняты эти сигналы в горячих точках, на линии разграничения. Это может отобразиться на самом минском формате, могут заподозрить украинскую власть в том, что она не собирается сегодня идти навстречу тем перспективам, которые открылись после согласования «формулы Штайнмайера», — рассказал он.

Шуфрич отметил, что если действиям Гончарука не будет дана адекватная оценка со стороны президента Украины Владимира Зеленского, у партнёров Украины могут возникнуть подозрения, что новая власть страны банально спекулирует на теме мира в Донбассе.

Как сообщало издание Strana.ua, в ночь на 14 октября глава правительства Украины был замечен на концерте неофашистской группы. Примечательно, что организатором концерта является бывший участник гражданской войны в Донбассе Андрей Медведько, которого подозревают в убийстве известного украинского писателя Олеся Бузины.

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