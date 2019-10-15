Приштина, , 14:45 — REGNUM 14 октября полиция Косово обнаружила в поступивших из Сербии урнах с голосами граждан Косово токсин бисфенол-А.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в результате контакта с избирательными урнами 26 работников ЦИК Косово были вынуждены обратиться в больницу в связи с появлением воспалительных реакций на руках и лице, среди них две беременные женщины. В Косово считают, что данное вещество было нанесено на избирательные урны целенаправленно.

Токсиколог Меджит Муса заявил, что данный материал активно используется на сербских государственных предприятиях при производстве налоговых бланков, конвертов, пластиковых бутылок, налоговых купонов благодаря низкой себестоимости, однако при контакте с кожей данный материал вызывает аллергическую реакцию. Отравление данным токсином может вызвать проблемы с психологическим здоровьем и отклонения в развитии плода. В ЕС было принято решение об отмене использования данного материала до окончания 2020 года.

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