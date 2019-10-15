Москва, , 14:19 — REGNUM Отношения с США и Канадой обсуждены в Москве на уровне руководителей профильных подразделений министерств иностранных дел России и Белоруссии. Об этом посредством социальных сетей проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

«Стороны обсудили состояние отношений Белоруссии и России с США и Канадой, подходы к выстраиванию диалога с этими странами, а также обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений», — сказано в официальном сообщении.

Более конкретная информация об обсуждаемых вопросах в официальном сообщении отсутствует. В министерстве проинформировали, что официальный Минск представляла делегация во главе с начальником главного управления Европы и Северной Америки МИД Андреем Бушило, а российскую сторону представлял директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября стало известно о задержании в Минске российской гражданки России Анны Богачевой, которую США обвиняют во «вмешательстве в выборы» в своей стране. Богачева находилась под санкциями США, Госдеп и американские спецслужбы требовали её розыска и выдачи.

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Официальный Минск проводит декларируемую внешнюю политику «многовекторности», которую эксперты характеризуют также как «разворот на Запад». В последние годы представители ФБР и других спецслужб США часто посещают Минск, а Александр Лукашенко радушно принимает американских «аналитиков в погонах», специализирующихся на «сдерживании России».