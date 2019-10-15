Манбидж, Сирия, , 14:10 — REGNUM Полный контроль над городом Манбидж на севере Сирии установили правительственные силы. Об этом 15 октября сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Блокпост сирийскийх войск (сс) Elizabeth Arrott

Сирийская армия также контролирует окрестные населенные пункты на территории провинции Халеб. Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы округа Манбидж, где проходит линия соприкосновения сирийских и турецких сил.

В Минобороны добавили, что взаимодействуют с турецкой стороной. Ранее Манбидж был форпостом террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но в августе 2016 года был освобожден курдскими «Силами народной самообороны».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии очищена от боевиков 1 тыс. кв. км. От Манбиджа до границы с Ираком будет образована зона безопасности, отметил он.

Читайте также: Эрдоган заявил о скором создании в Сирии зоны безопасности