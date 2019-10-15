Анкара, , 14:18 — REGNUM Санкции США не заставят Турцию отказаться от продолжения военной операции в Сирии. Об этом, как передает ТАСС, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп журналистам.

Парламентарий сообщил, что Турция не допустит формирования у своих границ террористических формирований.

Он также отметил, что Вашингтон ошибается, когда думает, будто может введением санкций управлять процессами в мировой политике. По его словам, страны, против которых санкции вводят, становятся сильней.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября Турция ввела войска на территорию Сирии. Анкара объявила, что проводит военную операцию «Источник мира», которая предназначена для борьбы с вооруженными формированиями, которые в Турции называют террористическими.