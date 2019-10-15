Белград, , 14:40 — REGNUM 14 октября министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич прокомментировал отравление 26 работников ЦИК Косово, работавших с избирательными урнами, поступившими из Сербии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Дачич назвал сообщения об этом событии «манипуляциями», целью которых является выбить «Сербский список» из парламента Косово и поставить весь сербский народ вне закона. По словам Дачича, албанские власти в Приштине прибегают к клевете, чтобы лишить «Сербский список» (политическая организация косовских сербов, ориентированная на Белград), набравший 96% голосов косовских сербов, мест в парламенте.

Глава МИД Сербии заявил, что международное сообщество должно обратить внимание на то, что политика Приштины представляет угрозу миру и стабильности на Балканах.

При этом Дачич предупредил, что в случае, если косовских сербов лишат возможности защищать свои интересы через косовские властные структуры, они будут защищать свой очаг и землю с оружием в руках.