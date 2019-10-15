Киев, 15 октября 2019, 14:04 — REGNUM Представители Украины поедут в США для продолжения переговоров с сотрудниками МВФ, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 15 октября в своём видео-блоге.
Гончарук отметил, что новая программа кредитования Украины должна начать действовать до конца текущего года.
Напомним, в конце сентября миссия МВФ покинула Украину без какого-либо готового решения о дальнейшем сотрудничестве.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ требует от Украины ввести «рыночные» цены на коммунальные услуги.
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