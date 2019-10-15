Киев, , 14:04 — REGNUM Представители Украины поедут в США для продолжения переговоров с сотрудниками МВФ, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 15 октября в своём видео-блоге.

«Наша группа министров вместе с представителями Национального банка поедет в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом», — рассказал он.

Гончарук отметил, что новая программа кредитования Украины должна начать действовать до конца текущего года.

Напомним, в конце сентября миссия МВФ покинула Украину без какого-либо готового решения о дальнейшем сотрудничестве.

Читайте также: Переговоры в активной стадии: на Украине подвели итоги визита миссии МВФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ требует от Украины ввести «рыночные» цены на коммунальные услуги.

Читайте также: Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»