Оттава, , 14:07 — REGNUM Власти Канады приостановили продажу оружия Турции по причине развязанных Анкарой боевых действиях на севере Сирии, об этом 15 октября сообщает Kurdistan.ru.

В заявлении департамента министерства иностранных дел Канады данное решение обосновывается тем, что действия Турции могут подорвать стабильность там, где и без того существуют серьезные с ней проблемы.

«Мы призываем к защите гражданских лиц, а также к уважению международного права со стороны всех участников конфликта, в частности не препятствования поставкам гуманитарной помощи», — говорится в заявлении представителя по Глобальным делам Канады.

Напомним, за 2018 года Канада поставила в Турцию товаров оборонного назначения на сумму свыше $115 млн. Ранее Германия, Франция и Италия также объявили о приостановке поставок вооружения Анкаре.

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