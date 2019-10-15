Приштина, , 14:31 — REGNUM 14 октября глава Демократической лиги Косово (ЛДК) Иса Мустафа встретился со специальным представителем ЕС по Косово Натальей Апостоловой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили результаты парламентских выборов 6 октября и новый состав правительства Косово.

Напомним, на парламентских выборах 6 октября ЛДК получила второе место, лишь немного уступив занявшей первое место партии «Движение за самоопределение». Несмотря на то, что лидер «Самоопределения» неоднократно заявлял о необходимости создания коалиционного правительства, ЛДК оттягивает начало переговоров о коалиции, связывая это с тем, что ЦИК ещё не опубликовал окончательные результаты выборов.

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