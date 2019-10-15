Додома, , 13:55 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули официально объявил о том, что он перенес свою резиденцию из коммерческой столицы страны и ее крупнейшего города Дар-эс-Салама в столицу Танзании, Додому. Об этом передает ВВС Africa.

Этот шаг был предложен еще первым президентом страны Джулиусом Ньерере, в честь 20 лет с кончины которого 14 октября в Танзании состоялись памятные мероприятия.

Президент Магуфули объявил о переезде после того, как он зарегистрировался в качестве избирателя на местных выборах.

«Я был в регионе Катави, но я решил приехать в мой родной город Додома, чтобы зарегистрировать свое имя в списках избирателей, потому что теперь это мой официальный адрес», — цитирует его слова газета «The Citizen».

Газета сообщает, что все министерства и ключевые правительственные ведомства уже переехали в Додому ранее.

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