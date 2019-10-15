Сеул, , 13:54 — REGNUM Официальный Пхеньян официально пригласил спортсменов Южной Кореи принять участие в чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения.

По предварительным данным, с южнокорейской стороны Северную Корею посетят около 70 человек, включая журналистов и медицинский персонал.

Известно, что спортсмены из Южной Кореи отправятся в КНДР через Пекин 18 октября.

По предварительным данным, «потепление» Северной Кореи в организации соревнований по тяжелой атлетике связано с участием в них около 400 спортсменов из других стран Азии, таких как Китай, Филиппины и Монголия.

Отметим, что соревнования пройдут в Пхеньяне в период с 20 по 27 октября.