Лондон, , 14:10 — REGNUM Текст с последними предложениями, касающимися условий выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС), должен быть готов до конца дня 15 октября. Это необходимо, чтобы его смогли согласовать на саммите лидеров стран ЕС, который пройдет 17 — 18 октября, передает Reuters.

Журналисты агентства отмечают, что ранее представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье сообщил, что «добрые намерения», которые были озвучены сторонами, еще надо превратить в юридически оформленный текст.

Напомним, министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель ранее заявил агентству Associated Press, что в Европе часто важные решения принимают «на краю пропасти», и он уверен, что Brexit будет оформлен в положенный срок.