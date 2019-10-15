Абу-Даби, , 13:42 — REGNUM В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби над кортежем президента России Владимира Путина истребители ВВС ОАЭ нарисовали в небе российский триколор, видео опубликовано в YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 октября, российский лидер прибыл в столицу Объединённых Арабских Эмиратов с государственным визитом. У трапа главу российского государства лично встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян. Также в честь приезда Путина был дан артиллерийский салют.

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