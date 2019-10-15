Приштина, , 14:41 — REGNUM 15 октября глава косовской партии Движение за самоопределение, одержавшей победу на парламентских выборах 6 октября, Альбин Курти встретился с послом Великобритании в крае Николасом Абботом и главой политического департамента британского посольства Сэмюэлом Пайсом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в уведомлении пресс-службы «Самоопределения» говорится, что в ходе встречи Аббот поздравил Курти с победой на выборах и заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Республику Косово.

Посол Великобритании подчеркнул, что после формирования нового правительства Косово необходимо сосредоточиться не только на борьбе с коррупцией, но и на создании условий для привлечения инвестиций и новых рабочих мест.

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