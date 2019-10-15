Депок, , 13:37 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла пригласил послов дружественных стран ознакомиться со строительством международного университета ислама Индонезии (UIII) в Депоке, сообщает Kompas.

Известно, что Юсуф Калла продемонстрировал ход строительства кампуса UIII послам из Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, Австралии, Японии, США, Омана и Катара.

«70% строительства студенческого общежития выполнено», — заявил вице-президент страны, выразив надежду, что проект будет завершен в 2021 году и может быть немедленно введен в эксплуатацию.

Напомним, стоимость строительства кампуса оценивается в 3,5 трлн рупий ($247 млн) и включена в один из национальных стратегических проектов страны.