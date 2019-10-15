Вильнюс, , 13:35 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 15 октября, созвал пресс-конференцию по случаю ста дней нахождения у власти, однако за часовую беседу с журналистами не сказал ничего нового, что провозглашал во время своей предвыборной кампании весной 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ключевым словосочетанием, повторённым во время пресс-конференции множество раз, стал предвыборный лозунг Науседы «Литва — государство благополучия». Однако как именно достигнуть этого благополучия, глава Литвы чётких рецептов не дал, говоря лишь о необходимости повышения пенсий, что уже раскритиковано частью депутатов Сейма, поскольку средства на повышение предлагается изыскать, например, за счёт ликвидации компенсаций фермерам за дизельное топливо.

Учитывая, что правящую коалицию возглавляет Союз крестьян и зелёных Литвы, чьи избиратели именно фермеры, лишение земледельцев государственной поддержки заранее названо невозможным — правящие попросту не пойдут менее, чем за год до новых парламентских выборов, на такой шаг.

Свою активную деятельность Науседа попытался продемонстрировать и в вопросе обложения налогом транспортных средств, но и этот вопрос уже во всю прорабатывается в правительстве и стороны расходятся лишь в деталях, каким именно должен быть новый сбор. Науседа предлагает связать новый налог не только с уровнем загрязнения автомобилем, но и с его мощностью и ценой.

Порассуждал президент Литвы и о налоге на недвижимое имущество, план которого также в настоящий момент уже прорабатывает министерство финансов, предлагая обложить налогом квартиры и дома, которые стоят более 100 тыс. евро, а не с 220 тыс., как сейчас.

В целом так прошла вся пресс-конференция, где президент по сути комментировал уже обсуждаемые инициативы правительства или парламента, не предлагая при этом, кроме пенсионного вопроса, никаких своих инструментов, однако подчёркивая, что он будет активным во внутренней политике.