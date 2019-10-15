Варшава, , 13:31 — REGNUM Польский Институт национальной памяти (IPN) просит тех, чьи родственники погибли во время «Волынской резни», сдавать свой генетический материал. Он поможет идентифицировать останки жертв, покоящихся в безымянных захоронениях на Западной Украине. Об этом сообщает «Польское радио».

Как пояснил заместитель главы Института национальной памяти, директор Бюро поиска и идентификации Кшиштоф Швагжик, при помощи американской системы CODIS можно будет идентифицировать найденные останки.

Как сообщалось ранее, правительство Украины после долгих препирательств в конце сентября разрешило полякам приступить к эксгумации жертв «Волынской резни». После того, как будут улажены все формальности, польские эксперты смогут приступить к работе. Но раскопки будут вестись украинскими специалистами, и под надзором украинских властей.

«Волынской резнёй» называют события 1943 года, когда от 80 до 100 тысяч этнических поляков на Западной Украине были убиты боевиками Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Польская сторона настаивает на придании этому событию статуса геноцида.