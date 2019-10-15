Эрбиль, Ирак, , 13:48 — REGNUM В парламенте Иракского Курдистана призвали Россию и другие страны вмешаться в ситуацию на севере Сирии, об этом 15 октября сообщает Kurdistan24.

«Мы призываем международное сообщество, особенно Россию, США, Великобританию и Францию, вмешаться и предпринять согласованные усилия, чтобы остановить турецкую агрессию», — говорится в заявлении парламента.

Курдские законодатели отметили необходимость диалога в решении конфликтных ситуаций, который должен превалировать над военными средствами решения противоречий.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции воспользовались выводом американских частей с севера Сирии для агрессии против курдских повстанцев в данном регионе.

Анкара обвиняет ополченцев в союзе с Рабочей партией Курдистана (РПК), считающейся в Турции террористической организацией, а вклад сирийских курдов в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицается.