Чивитавеккья, , 13:28 — REGNUM Корабль ВМС Южной Кореи пришвартовался у берегов Италии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВМС Южной Кореи.

По их словам, 13 октября эсминец класса «Чхунмугон Ли Сун Син» «Мунму Великий» и боевое вспомогательное судно бросили якоря в порту Чивитавеккья.

Известно, что визит более 600 офицеров и солдат, включая 139 курсантов Военно-морской академии, в Италию проходит в рамках шестого кругосветного морского плавания.

Отметим, что южнокорейские военные отправились в кругосветный поход 28 августа. До сих пор они посетили пять стран: Филиппины (Манила), Вьетнам (Дананг), Таиланд (Саттахип), Индию (Мумбаи) и Египет (Александрия).

Напомним, что в рамках шестого кругосветного похода члены экипажа судов преодолеют более 50 тыс. км и посетят 14 портов в 12 странах.

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