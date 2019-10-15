Москва, , 13:24 — REGNUM США превратили санкционный механизм не только в инструмент диктата на внешней арене, но и в средство внутриполитических разборок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Рестрикции против Турции являются ярким тому примером. Стоило в Конгрессе прозвучать критике действий Трампа в Сирии с одновременными обвинениями в «успокоении» Эрдогана, как президент США подписывает указ о введении санкций против Анкары», — заявил Слуцкий.

Отчасти в силу этого, отчасти из-за позиции Турции, у парламентария возникают большие сомнения в том, что санкции США достигнут заявленной цели и смогут повлиять на проведение операции «Источник мира» в Сирии.

«Санкции вообще редко работают в политическом направлении. Скорее, они служат дополнительным элементом воздействия Вашингтона в недобросовестной конкурентной борьбе», — указал он.

Что касается сирийского урегулирования, здесь важно продолжать путь диалога, проведения начатых конституционных процессов при соблюдении международно-правовых норм, суверенитета и территориальной целостности Сирии, заключил глава комитета Госдумы.