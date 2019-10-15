Багдад, , 13:32 — REGNUM Члены парламента Иракского Курдистана 15 октября собрались для обсуждение ситуации на севере Сирии. Об этом сообщает Kurdistan24.

Законодатели обсудят возможность отправки парламентской делегации на северо-восток Сирии для оценки происходящих там событий, в частности гуманитарной ситуации.

«Турецкая военная операция проводится в то время, как борьба с терроризмом еще не завершена. Кроме того, гражданские лица живут в условиях нестабильности и отсутствия безопасности», — говорится в заявлении спикера парламента.

Как передавало ИА REGNUM, военная операция Турции «Источник мира» началась 9 октября. Целью ее является уничтожение курдских повстанцев на турецко-сирийской границе.

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