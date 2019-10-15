Москва, , 13:16 — REGNUM Санкции США против Турции не будут способствовать урегулированию ситуации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Сергей Железняк Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Со стороны мирового сообщества сейчас необходимо проявление сдержанности и мудрости. Попытки США и Европы еще больше столкнуть интересы конфликтующих сторон и надавить на Турцию путем санкций лишь накаляет обстановку в зоне конфликта», — отметил Железняк.

В России рассчитывают на четкое следование руководства Турции в русле решений СБ ООН и выполнение Анкарой договоренностей о сохранении государственности и территориальной целостности Сирии, указал он.

«Военная операция Анкары способна обострить ситуацию в регионе, что крайне негативно может отразиться на положении мирного населения. Это повлечет гуманитарную катастрофу и рост числа беженцев с территорий, охваченных военным конфликтом», — заключил Железняк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии.