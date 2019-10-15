Киев, , 13:16 — REGNUM «Кремль не раскрывает свои «красные линии» накануне переговоров с Украиной в нормандском формате». Об этом 15 октября на заседании согласительного комитета Верховной рады заявил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

«Мы ничего не слышим о «красных линиях» России. В то же время от нас публично ежедневно и ежеминутно требуют информацию о нашей переговорной позиции. Это подрывает усилия президента и украинской дипломатии», — сказал Яременко.

Он отказался раскрывать переговорные подходы Киева в рамках встречи «нормандской четверки».

«На прошлой неделе комитет по внешней политике в закрытом режиме провел обсуждение вопросов мирного урегулирования с министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Ход обсуждения вызывает у меня серьезный скепсис относительно проведения этого обсуждения в открытом режиме, потому что во время обсуждения не прозвучало никакой критики. Фактически члены комитета, которые представляют все фракции, поддерживают переговорные походы и усилия министра иностранных дел и президента Зеленского», — рассказал Яременко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский признался, что «недоволен» минскими соглашениями, в частности последовательностью прописанных пунктов и тем, что в них не упоминается вопрос Крыма. Он пообещал поднять проблематику Крыма на встрече «нормандской четверки».