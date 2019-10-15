Челябинск, , 13:14 — REGNUM В Челябинской области депутат одного из сельских поселений может досрочно лишиться мандата. На этом настаивает прокуратура, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

В Красноармейском районе прокуратура провела проверку по факту нарушения антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что депутат Козыревского сельского поселения не предоставил обязательных сведений о расходах, доходах и имуществе своей семьи и себя за 2018 год.

В июне прокуратура потребовала от сельсовета отправить депутата в отставку. Однако комиссия, которую сам же депутат и возглавляет, решила обойтись выговором.

При этом законодательство не предусматривает такой меры наказания. Прокуратура обратилась в суд, и суд удовлетворил требование о лишении депутата мандата.