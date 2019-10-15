Баку, , 13:04 — REGNUM Территория площадью 1 тыс. кв. км на севере Сирии зачищена от «террористов», вскоре там появится зона безопасности. Об этом заявил 15 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

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Указанная территория была освобождена в рамках турецкой военной операции «Источник мира», уточнил он. Зона безопасности пройдет от Манбиджа до границы с Ираком, на первом этапе туда будут отправлен 1 млн сирийских беженцев.

Эрдоган также призвал тюркоязычные государства проявить солидарность с Анкарой, которая борется с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министр юстиции Турецкой Республики Абдулгамит Гюль заверил, что для безопасности мирного населения северной части Сирии были предприняты меры. В этом регионе с 9 октября проходит военная операция Турции.

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