Архангельск, , 13:00 — REGNUM Имя нового регионального оператора по обращению с отходами в Архангельской области станет известно 25 октября. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил депутат областного собрания Виктор Заря.

«На этой неделе комитет по жилищной политике и коммунальному хозяйству Архангельского областного Собрания депутатов организует и проведет круглый стол с представителями Правительства Архангельской области, Администрации города и Глав территориальных округов совместно с руководителем фирмы регионального оператора по вывозу ТКО», — сообщил народный избранник.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прежний регоператор ООО «Экоцентр» не проработал в области и года — после череды скандалов компания покинула архангельский рынок. Одной из причин расторгнутого договора, по данным источников, послужил срыв строительства межмуниципального полигона в Рикасихе.