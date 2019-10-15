Рим, , 12:58 — REGNUM В ближайшее время власти Италии официально примут решение о моратории на новые контракты с Турцией о поставках оружия, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, передает информагентство Askanews во вторник, 15 октября.

Ди Майо также отметил, что считал бы верным принятие аналогичного решения на уровне ЕС.

Страны — члены ЕС продолжают работу над общим решением о прекращении поставок оружия в Турцию, на это понадобится некоторое время, сказал также глава МИД.

По данным Agenzia Italia, крупнейшим экспортером оружия в Турцию среди стран — членов ЕС является Германия.