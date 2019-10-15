Мадрид, , 12:58 — REGNUM «Ранения 131 манифестанта и 40 сотрудников местной и национальной полиции, 110 отмененных воздушных рейсов, трое задержанных — в том числе несовершеннолетний — переполненные подъездные пути, перекрытия автотрасс и линий железнодорожного сообщения, костры, полицейские отряды повсюду… Вот краткие итоги протестов сторонников независимости, произошедших в минувший понедельник из-за вынесения приговора по «каталонскому делу», — пишет сегодня, 15 октября, испанское издание El Mundo. — Этот приговор, назначивший лидерам сепаратистов тюремные сроки от 9 до 13 лет, привел к многочисленным митингам и акциям протеста, которые движение за независимость планирует продолжить в этот вторник».

Платформа «Демократическое цунами» заявила, что манифестации понедельника достигли «поставленных целей», и пообещала бросить новый вызов властям — предполагается, что в Каталонии снова выйдут на улицы тысячи человек. Сепаратистские организации Òmnium Cultural и Национальная каталонская ассамблея (ANC) назначили митинги на 19 и 21 час (по местному времени) перед главными зданиями правительства и его отделений.

Железнодорожное сообщение по линии Барселона — Жирона — Фигерас на данный момент удалось восстановить в обе стороны, но сохраняются ограничения по скорости. В понедельник линия вышла из строя, когда сторонники каталонской независимости, возмущенные приговором организаторам референдума 2017 года, разместили на рельсах препятствия и подожгли их.