Ульяновск, , 12:57 — REGNUM В Инзенском районе Ульяновской области досрочно прекращены полномочия двух депутатов за нарушения антикоррупционного законодательства. Это вскрылось после проверки сведений о доходах и имуществе обязательного характера, сообщает региональная прокуратура. Ранее досрочно сдал мандат один из депутатов Елховоозерского сельского поселения.

По данным надзорного ведомства, один из депутатов Должниковского сельского поселения Базарносызганского района скрыл сведения о принадлежащем супругу автомобиле и доходе в результате продажи другой машины. В прокуратуре отмечают, что «аналогичные нарушения» допустил депутат Черемушкинского сельского поселения.

Органам местного самоуправления внесены представления об устранении нарушений. Советы депутатов указанных муниципальных образований прекратили полномочия данных депутатов досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Цильнинском районе Ульяновской области досрочно прекращены полномочия одного из депутатов Елховоозерского сельского поселения. В ходе прокурорской проверки было установлено сокрытие сведений о доходах супруги в результате купли-продажи земельного участка и жилого дома, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

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Напомним, муниципальные депутаты обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе в отношении супругов.