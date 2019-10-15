Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Компания «СТАРТ Девелопмент», которая является одним из потенциальных инвесторов реконструкции комплекса зданий Конюшенного ведомства в центре Петербурга, не готова самостоятельно инициировать создание там музея Карла Маннергейма ввиду «неоднозначности» этой фигуры в российской истории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 октября в пресс-службе компании.

Конюшенное ведомство Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее с идеей открыть музей-квартиру Маннергейма выступил Государственный музей истории Петербурга. В УК «СТАРТ Девелопмент» подтвердили, что они в курсе подобных планов.

«Что касается нашего проекта, то, принимая во внимание неоднозначное отношение к этой исторической фигуре историков и общественности, мы не готовы брать на себя инициативу по созданию такого мемориала. Считаем, что оптимальным вариантом стало бы проведение опроса горожан о необходимости создания музея-квартиры Маннергейма с тем, чтобы принятие решения о создании экспозиции было легитимно и основывалось на мнении петербуржцев», — заявили в компании.

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Еще один потенциальный инвестор реконструкции — компания «Тандем истейт» — тоже знает о возможности создания мемориальной квартиры Маннергейма. Как сообщил ИА REGNUM заместитель гендиректора компании Евгений Асиновский, помещения, где располагалась квартира Маннергейма, имеются на территории Конюшенного ведомства и находятся под охраной как исторический памятник.

«Мы не смогли бы его использовать каким-то другим образом. Логично там сделать музей-квартиру Маннергейма, мы предполагали в рамках своей концепции, что эти помещения будут отданы под музей», — заметил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года власти Санкт-Петербурга официально признали, что Карл Густав Маннергейм, наряду с гитлеровскими нацистами, несет ответственность за блокаду Ленинграда в 1941—1944 годах и вызванные ею огромные жертвы среди гражданского населения.

В настоящее время обсуждаются варианты реконструкции Конюшенного ведомства и будущее использование его обширных помещений. В частности, предлагалось создать там общественное пространство и музей современного искусства.

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