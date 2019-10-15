Рим, 15 октября 2019, 12:50 — REGNUM Правительство Италии может не продлить программу снижения пенсионного возраста, передает Sky со ссылкой на информированные источники во вторник, 15 октября.
Принятая предыдущим правительством страны программа снижения пенсионного возраста с 67 до 62 лет (при наличии 38 лет трудового стажа) перестанет действовать в конце 2021 года.
Ранее представители партий, сформировавших новое правительство страны, говорили о необходимости «пересмотреть» проект пенсионной реформы, хотя официально в новом правительстве не подтверждают намерение вновь повысить пенсионный возраст.
По данным Agenzia Italia, отказ правительства от продления программы снижения пенсионного возраста позволил бы «сэкономить» до 8−9 млрд евро в год.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, инициатор снижения пенсионного возраста лидер «Лиги» Маттео Сальвини предупредил министров, что, если они примут решения о новом повышении пенсионного возраста, на улицах Рима появятся баррикады.
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